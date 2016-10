Bank Austria: CEE-Ausgliederung beeinflusst Vorstand

Die Ausgliederung des Osteuropa-Geschäfts der Bank Austria schlägt sich nun im Vorstand der UniCredit-Tochter nieder. Carlo Vivaldi, bisher CEE-Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wechselt in den Mutterkonzern und leitet künftig von dort aus die CEE-Division. Stellvertretender Vorsitzender des Bank-Austria-Vorstandes wird Romeo Collina, Chief Operating Officer der Bank Austria.

Außerdem wird Gregor Hofstätter-Pobst (44) neuer Finanzvorstand des Unternehmens. Er folgt Mirko Bianchi, der im September zum Finanzchef der UniCredit-Gruppe bestellt wurde, teilte die Bank Austria heute mit. Die Veränderungen wurden mit 1. Oktober wirksam und waren teilweise schon im Februar angekündigt worden.

Hofstädter-Probst zuletzt in Tschechien und Slowakei

„Ich freue mich besonders, dass wir mit dem Österreicher Gregor Hofstätter-Pobst abermals einen exzellenten Fachmann aus unseren eigenen Reihen als neuen Kollegen im Vorstandsteam der Bank Austria begrüßen können“, wurde Erich Hampel, Vorsitzender des Bank-Austria-Aufsichtsrates, in der Aussendung zitiert.

Hofstädter-Probst war nach dem Karrierestart in Wien in der Filiale in London und nach einer abermaligen Zwischenstation in Wien im Risikomanagement in die UniCredit Slowenien gewechselt. Schließlich war er 2009 als CFO in Tschechien sowie ab 2013 in Tschechien und der Slowakei tätig. Hofstätter-Pobst ist verheiratet und Vater von drei Kindern.