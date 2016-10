Kurz und FPÖ leisten Schützenhilfe

Das ungarische Referendum gegen die EU-Flüchtlingsquote hat am Sonntag nicht genügend Stimmen bekommen, um gültig zu sein. Regierungschef Viktor Orban dürfte das kaum stören: Erstens kann er - Beteiligung hin oder her - auf die Ablehnung einer europäischen Flüchtlingsquote verweisen, zweitens die jetzige EU-Asylpolitik als Bestätigung seiner Linie interpretieren und drittens auf Schützenhilfe in der EU zählen - etwa von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und der FPÖ mit gleichen Argumenten.

