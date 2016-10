Ermordeter Priester: Papst eröffnet Seligsprechungsprozess

Für den von Islamisten ermordeten französischen Priester Jacques Hamel wird ein Seligsprechungsverfahren eröffnet. Das kündigte Rouens Erzbischof Dominique Lebrun gestern nach der ersten Messe seit der Bluttat in Hamels Kirche in Saint-Etienne-du-Rouvray an. Papst Franziskus hob die übliche Wartefrist von fünf Jahren nach dem Tod einer Person für den Beginn des Verfahrens auf.

Mehr dazu in religion.ORF.at