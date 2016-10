Einblick in ein umkämpftes Geschäft

Gut jede vierte in Österreich verzehrte Banane kommt aus Ecuador. Das südamerikanische Land ist der größte Bananenexporteur der Welt. Die dortigen Produzenten sind ein kleiner Teil eines hart umkämpften Geschäftsfeldes, dessen Lieferketten in der Regel sehr undurchsichtig sind. Die Konsumenten erwarten sich hohe Qualität - trotz relativ niedriger Preise. Auf Einladung der Organisation Fairtrade wurde ORF.at ein beeindruckender Einblick in die Geschäftspraktiken und die intensive Plantagenarbeit gewährt.

