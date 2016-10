Golf: USA holen sich Ryder Cup zurück

Der Ryder Cup ist nach drei Niederlagen in Folge wieder in den Händen der USA. Die US-Golfer entschieden die 41. Auflage des Prestigeduells mit Europa in Chaska klar mit 17:11 für sich und holten damit erstmals seit 2008 wieder die Trophäe. Die Europäer, die bereits mit deutlichem Rückstand in die Einzel am Sonntag gegangen waren, konnten anders als etwa vor vier Jahren das Ergebnis nicht drehen.

