Schmuck im Wert von Millionen gestohlen

Der Reality-TV-Star Kim Kardashian ist in Paris Opfer eines brutalen Überfalls geworden: Viele Details sind noch unklar, doch inoffiziellen Polizeiangaben zufolge drangen fünf maskierte Männer mitten in der Nacht in Kardashians Luxuswohnung ein, raubten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro und fesselten Kardashian.

