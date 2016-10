„Interne Umstrukturierungen“: Unmut in Team Stronach

Im Team Stronach (TS) geht es wieder einmal rund: Klubchef Robert Lugar hat Klubdirektorin Christine Weber gekündigt. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht in „Österreich“ (Samstag-Ausgabe). Dass Lugar nun den Unternehmensberater Martin Kaipel als Klubdirektor installiert hat, sorgt für großen Unmut unter den Mandataren. Lugar selbst sieht einen „ganz normalen Vorgang“.

Das Politprojekt von Milliardär Frank Stronach fiel von Anfang an vor allem mit personellem Chaos auf. Dass das Verhältnis zwischen dem Parteigründer und Klubobmann Lugar nicht das beste ist, manifestiere sich schon seit Längerem in Form von zwei Lagern im Klub, berichten Abgeordnete hinter vorgehaltener Hand. Dabei war Harmonie ohnehin nie eine Stärke des Klubs, von den ursprünglich elf sind mittlerweile nur noch sechs Abgeordnete an Bord.

Spaltung soll im Raum gestanden sein

Mit der Kündigung der Klubdirektorin erreichte der Konflikt nun einen neuen Höhepunkt: „Der Krieg tobt weiter“, hieß es. Lugar habe Weber rausgeworfen, weil sie gegenüber dem Parteichef loyal gewesen sei, und durch seinen Vertrauten ersetzt, lautet der Vorwurf. Offiziell Stellung nehmen wollte heute freilich kaum ein Mandatar, Weber selbst wollte sich zur Causa überhaupt nicht äußern.

Dem Vernehmen nach denkt das Stronach-Lager sogar über eine Abwahl Lugars nach. Dafür brauchte es aber eine Zweidrittelmehrheit unter den sieben Stimmberechtigten (inklusive Bundesrat Gerald Zelina), die es derzeit nicht gibt, denn Martina Schenk und Leo Steinbichler dürften zu Lugar halten.

Auch eine Spaltung soll im Raum gestanden sein, wobei man bedenken muss, dass man den Klubstatus verliert, wenn man unter fünf Mandatare fällt. Damit wären nicht nur wichtige Rechte im Hohen Haus dahin, sondern auch die Klubförderung.