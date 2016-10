Mitterlehner pocht auf Reform

Was für die SPÖ die von Kanzler Christian Kern geforderte Maschinensteuer, ist für die ÖVP die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wirtschaftsminister Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) startete am Montag einen neuen Anlauf. Geht es nach ihm, wird bald Ernst gemacht, die tägliche Höchstarbeitszeit soll künftig zwölf Stunden betragen. Man solle arbeiten, wann die Arbeit anfällt, und nicht zu anderen Zeitpunkten, so Mitterlehners Argument. Auch sonst befindet sich Mitterlehner mit seinen Reformvorschlägen nicht unbedingt auf Linie mit dem Koalitionspartner SPÖ.

