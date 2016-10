VW-Händler in den USA knöpfen sich Bosch vor

Nachdem die US-Vertragshändler im Abgasskandal einen Milliardenvergleich mit dem deutschen Autohersteller Volkswagen (VW) erzielt haben, drängen sie nun auf Entschädigung von Bosch. In der Nacht auf Samstag ging beim zuständigen Gericht in San Francisco eine erweiterte Klageschrift mit neuen Vorwürfen gegen den Zulieferer ein.

Wie bereits zahlreiche US-Zivilklagen von geschädigten Dieselbesitzern geht nun auch die Sammelklage der Autohändler davon aus, dass Bosch beim Abgasbetrug zweifelsohne die Rolle eines aktiven Mittäters innehatte.

220 Seiten lange Klageschrift

Ab Mitte 2005 hätten VW und Bosch mit der Entwicklung der Software begonnen, mit der später Abgastests in den USA ausgetrickst wurden, heißt es in der 220 Seiten langen Klageschrift. In den nächsten zehn Jahren habe Bosch die Schummelprogramme gefertigt, installiert, getestet und modifiziert.

Die Stuttgarter Firma habe auch bei der Feinabstimmung enge Kontrolle über die Software behalten und trotz frühzeitig geäußerter Bedenken hinsichtlich der Legalität der Programme weiter beim Komplott mitgemacht.

Neu in die Klageschrift aufgenommen worden seien außerdem Aussagen aus dem Geständnis eines VW-Ingenieurs, die den Vorwurf einer Verschwörung in der Abgasaffäre erhärteten, sagte Klägeranwalt Steve Berman.