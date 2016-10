Kern gegen Volksabstimmung zu CETA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist in Sachen EU-Kanada-Freihandelsabkommen CETA gegen eine Volksabstimmung. „Das ist nicht total abwegig, aber ich halte es nicht für den richtigen Weg“, sagte Kern heute bei einem Journalistengespräch in Wien. Das „richtige Forum“ für die weitere Behandlung des geplanten Abkommens zwischen Kanada und der EU sei das österreichische Parlament, so der Kanzler.

Die Gespräche über das Handelsabkommen sieht Kern derzeit weiter auf dem richtigen Weg. Wenn die Schiedsgerichte in CETA vorläufig nicht in Kraft treten und den nationalen Parlamenten zur Entscheidung vorgelegt werden und in einer rechtsverbindlichen Zusatzerklärung in puncto Daseinsvorsorge klargestellt wird, dass die jeweiligen Regierungen entscheiden, was zum „Public Service“ zählt, dann würde das dem Bundeskanzler für eine Zustimmung reichen. „Das würde unsere Forderungen juristisch abbilden.“

Selsbtkritik bezüglich Mitgliederbefragung

Selbstkritisch zeigte sich Kern in Zusammenhang mit der CETA-Mitgliederbefragung der SPÖ. Die Teilnahmezahlen seien zwar okay gewesen, „der Diskussionsprozess hat aber keine Breite gewonnen, das haben wir nicht geschafft“, so der SPÖ-Chef. Auch wenn die Befragung in Österreich Kritik ausgelöst habe, auf europäischer Ebene habe das Vorgehen dabei geholfen, „dass die Bedenken Österreichs ernst genommen werden“. Vom EU-eigenen Abkommen sei die Causa inzwischen zur Mischmaterie geworden.