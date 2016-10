Turbulenter EU-Austrittsprozess erwartet

Der durch das „Brexit“-Votum in die Wege geleitete EU-Austritt Großbritanniens bekommt zunehmend Konturen. Während Brüssel noch auf das offizielle - von Regierungschefin Theresa May nun bis März 2017 in Aussicht gestellte - Austrittsgesuch wartet, stellte Finanzminister Philip Hammond am Montag die Briten schon einmal auf turbulente Zeiten ein. Einmal begonnen werde der komplexe Austrittsprozess einer „Achterbahn“ gleichen. Zudem prognostizierte Hammond ein jahrelang durch Unsicherheit geprägtes Klima zwischen Großbritannien und der EU.

