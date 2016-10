Psychisch Kranker in Zehnmannzelle

Ein junger Mann, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, sitzt seit vier Monaten unter fragwürdigen Bedingungen in der Justizanstalt Josefstadt in Wien. Eigentlich sollte er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden.

