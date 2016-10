Ukrainischer Journalist in Moskau festgenommen

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau einen ukrainischen Journalisten wegen Spionage festgenommen. Der 47-Jährige arbeitet als Korrespondent der ukrainischen Staatsagentur Ukrinform in Frankreich und war nach eigenen Angaben privat nach Russland gereist. Der FSB wirft ihm vor, Informationen über die russischen Streitkräfte und die Nationalgarde gesammelt zu haben.

Zwei Monate Untersuchungshaft

Ein Gericht ordnete zwei Monate Untersuchungshaft an, wie die Agentur Interfax heute meldete. Das Außenministerium in Kiew protestierte scharf und sprach von erfundenen Anschuldigungen. Wegen der russischen Einverleibung der Halbinsel Krim 2014 und des Konflikts in der Ostukraine sind die Beziehungen der beiden Ex-Sowjetrepubliken stark angespannt.