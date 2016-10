Taliban dringen in Zentrum von Kunduz vor

Die radikalislamischen Taliban haben heute einen weiteren Sturm auf das Zentrum der nordafghanischen Provinzhauptstadt Kunduz unternommen und sind nach offiziellen Angaben in das Stadtzentrum eingedrungen. Sie kämpften mit Sicherheitskräften in der Nähe des Hauptquartiers des Geheimdienstes und vor dem Armeerekrutierungsbüro, sagte Provinzratsmitglied Saied Assadullah Sadat am frühen Abend (Ortszeit). In der Früh hatten sich die Gefechte am nördlichen Stadtrand abgespielt.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Institute for the Study of War

„Sie haben den Hauptplatz noch nicht eingenommen, aber sie sind nahe dran“, sagte Sadat. „Wenn die Regierung nicht schnell agiert, fällt die Stadt heute Nacht.“ In Kunduz war bis 2013 die Bundeswehr stationiert.

Die Islamisten hatten ihren Sturm auf die Hauptstadt der nordafghanischen Provinz in der Nacht auf Montag gegen 2.00 Uhr früh begonnen. Der Angriff kommt fast genau ein Jahr, nachdem die Taliban die Stadt bereits einmal für fast zwei Wochen eingenommen hatten, sowie einen Tag vor Beginn einer internationalen Geberkonferenz für Afghanistan in Brüssel.