„Kultur.montag“: Die Ängste des Edmund de Waal

Mit seinem Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ hat er einen Weltbestseller gelandet. Jetzt legt Edmund de Waal, der britische Künstler und Keramiker mit österreichischen Wurzeln, ein neues Buch vor: „Die weiße Straße“ beschäftigt sich mit dem kostbaren Werkstoff Porzellan und den Geschichten, die ihm innewohnen. Im Wiener Kunsthistorischen Museum gastiert er derzeit als Gastkurator: „During the Night“ heißt die von ihm zusammengestellte Schau, die am 11. Oktober eröffnet wird und in der er eigenen Ängsten nachspürt. „Kultur.montag“ hat de Waal zum Interview getroffen.

