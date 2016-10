„Austronaut“ Viehböck zum Weltraumflug vor 25 Jahren

In Wien hat ein internationaler Astronautenkongress mit 100 Raumfahrern begonnen. Gastgeber ist Franz Viehböck, der 1991 der erste und bisher einzige Österreicher im Weltraum war. In der ZIB2 ein Livegespräch mit Viehböck über die Zukunft der bemannten Raumfahrt.

Nach dem Flüchtlingsreferendum in Ungarn

Die gescheiterte Volksabstimmung in Ungarn hat eine neue Debatte über die Aufteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten ausgelöst. Das eigentlich vereinbarte Quotensystem hält derzeit weder Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) noch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) für umsetzbar. In der ZIB2 ein Interview mit dem Publizisten Paul Lendvai.

Was bleibt von der „Willkommenskultur?

Heute vor einem Jahr organisierten Hilfsorganisationen und Prominente auf dem Heldenplatz das Solidaritätskonzert für Flüchtlinge „Voices for Refugees“. Protagonisten von damals ziehen Bilanz, was von der „Willkommenskultur“ übrig geblieben ist.

Hohe Frauenarbeitslosigkeit

Bei Männern ist die Arbeitslosigkeit leicht rückläufig, bei Frauen steigt sie laut der neuesten Prognose stark an. Veronika Fillitz berichtet, wie Frauen in Niederösterreich für Jobs in typischen Männerberufen fit gemacht werden.

Protest gegen Abtreibungsgesetz

In Polen will die Regierung die Möglichkeit der Abtreibung radikal einschränken. Frauen protestieren unter anderem dagegen, indem sie schwarz gekleidet auf die Straße gehen. Andrea Brückner berichtet.

