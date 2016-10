Kolumbien: Chefverhandler der Regierung zurückgetreten

Nach dem Scheitern des Referendums über den Friedensvertrag mit den linken FARC-Rebellen in Kolumbien hat der Chefunterhändler der Regierung sein Amt zur Verfügung gestellt. „Ich will kein Hindernis sein für das, was jetzt kommt“, sagte Humberto de la Calle heute. „Aber ich werde ohne Unterlass weiter für den Frieden arbeiten, wo immer ich von Nutzen sein kann.“

De la Calle hatte die Regierungsdelegation bei den fast vierjährigen Friedensverhandlungen mit den FARC in Kuba geführt. Am Vortag hatten die Kolumbianer das Abkommen in einem Plebiszit abgelehnt. Der Vertrag sollte den ältesten bewaffneten Konflikt Lateinamerikas mit mehr als 260.000 Toten und über 6,9 Millionen Vertriebenen beilegen. Die Gegner kritisierten vor allem den Strafnachlass für die Rebellen und die künftige politische Beteiligung der FARC.