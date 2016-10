Zehn Jahre Wikileaks: Assange-Pressekonferenz angekündigt

Die Enthüllungsplattform Wikileaks feiert morgen ihren zehnten Geburtstag. Unter anderen will ihr Gründer Julian Assange eine Erklärung vom Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London abgeben, in der er seit 2012 festsitzt. Er soll auch live in eine Pressekonferenz von Wikileaks in Berlin zugeschaltet werden.

Wikileaks veröffentlichte in den vergangenen Jahren Hunderttausende geheime Dokumente, unter anderem über das Vorgehen der US-Streitkräfte in den Kriegen im Irak und in Afghanistan.

Wegen eines schwedischen Haftbefehls lebt Assange seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, weil er fürchtet, an die USA ausgeliefert und wegen der Enthüllungen seiner Internetplattform vor Gericht gestellt zu werden. Assange kämpft bisher vergeblich um die Aufhebung des Haftbefehles. Die schwedische Staatsanwaltschaft will Assange wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs aus dem Jahr 2010 nun aber am 17. Oktober in den Räumen der Botschaft vernehmen.