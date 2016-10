Gespräche über Waffenruhe auf Eis

Die USA haben den Dialog mit Russland über eine Waffenruhe in Syrien abgebrochen. Russland sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, begründete das US-Außenministerium am Montag den Schritt. Die USA hätten sich diese Entscheidung nicht leichtgemacht, doch die Geduld aller sei am Ende. Die nordsyrische Stadt Aleppo stand unterdessen weiter unter heftigem Beschuss.

