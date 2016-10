„Schwarzer Protest“ gegen Abtreibungsverbot in Polen

Zehntausende polnische Frauen haben heute in schwarzer Kleidung gegen ein drohendes Abtreibungsverbot protestiert. Trotz starken Regens versammelten sich mindestens 22.000 Menschen zum „Schwarzen Protest“ („Czarny protest“) in der Warschauer Innenstadt, wie Stadtsprecher Bartosz Milczarczyk mitteilte.

Weitere Protestkundgebungen und -märsche gab es unter anderem in Breslau (Wroclaw), Krakau (Krakow), Posen (Poznan) und Stettin (Szczecin). Zu der landesweiten Aktion hatten Fraueninitiativen in Sozialen Netzwerken aufgerufen.

Der Protest richtet sich gegen einen umstrittenen Gesetzesentwurf der Bürgerinitiative „Stop Aborcji“ („Stoppt Abtreibungen“), der Ende September im polnischen Parlament in erster Lesung angenommen worden war.

Darin fordern die Abtreibungsgegner neben dem totalen Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen auch Haftstrafen für Frauen und Ärzte. Das polnische Abtreibungsrecht zählt bereits zu den strengsten in Europa. Frauen können dort nur abtreiben, wenn sie vergewaltigt wurden, das Leben der Mutter in Gefahr ist oder das Kind eine schwere Behinderung hat.