Im Studio: Hadfield, Astronaut und Ex-ISS-Kommandant

In Wien sind heute 100 Astronautinnen und Astronauten aus der ganzen Welt zum internationalen Astronautenkongress zusammengekommen. Wien als Austragungsort wurde bewusst gewählt - vor 25 Jahren ist nämlich das sowjetisch-österreichische Weltraumprojekt Austromir gestartet. Auch der kanadische Astronaut Chris Hadfield ist angereist, er war zuletzt Kommandant der ISS und ist durch einen Song mitsamt Video, das er im All aufgenommen hat, zum richtigen Kultastronauten geworden: Hadfield singt David Bowies „Space Odditiy“ in der ISS.

Ende der Diplomatie

Wie angedroht beenden die USA die direkten Gespräche mit Russland über eine Friedenslösung für Syrien. Wie soll es jetzt weitergehen? Ist damit jede Chance auf eine Waffenruhe im blutigen Bürgerkrieg verwirkt? Die ZIB 24 analysiert.

Rechte für Totgeborene

Jede fünfte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Doch das weiß kaum jemand, denn über Fehlgeburten oder Totgeburten schweigt die Gesellschaft. Wiegt ein Kind weniger als 500 Gramm, dann gilt es in Österreich rechtlich nicht als Person. Betroffene Eltern fordern da schon länger eine Gesetzesänderung. Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) will diesem Wunsch jetzt nachkommen und löst damit eine politische Diskussion aus.

ZIB 24 mit Lisa Gadenstätter, 23.32 Uhr, ORF eins.

