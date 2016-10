18 Monate Haft für Tiroler Polizist wegen Drogenhandels

Ein 41-jähriger Polizist und Drogenhundeführer ist heute am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen des Verbrechens des Suchtgifthandels und des Besitzes kinderpornografischer Dateien schuldig gesprochen worden. Er bekam 18 Monate Haft, zwölf davon bedingt, von Richterin Sandra Preßlaber auferlegt. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Der Schöffensenat gehe von der Richtigkeit der Aussagen der Zeugen aus, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Zwei Zeugen hatten in der Verhandlung von einem Drogendeal mit dem Polizisten berichtet. Seine Aussagen hingegen seien „hanebüchen“ gewesen, so die Richterin zum Angeklagten.

Teilweise schuldig bekannt

Der derzeit suspendierte Polizist hatte sich zu Prozessbeginn teilweise schuldig bekannt. Beim Betreten des Gerichtssaals hatte er sich einen Ordner mit dem aufgebrachten Schriftzug „An die ‚liebe Presse‘, für eure Sensationsgier geht ihr über Leichen“ vor sein Gesicht gehalten.

Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Frühjahr und Sommer 2015 mit einem Spürhund Drogenbunker in Innsbruck ausgehoben und das gefundene Suchtgift für sich behalten haben, um es weiterzuverkaufen. Er habe die 300 Gramm Cannabis lediglich im Haus gehabt, um damit mit seinen Spürhunden zu trainieren, verteidigte sich der Polizist. Den Besitz der pornografischen Dateien gab der Mann hingegen zu.