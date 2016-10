Kardashian-Räuber hatten genaue Informationen

Jene fünf Männer, die TV-Starlet Kim Kardashian in einem aufsehenerregenden Überfall in Paris beraubt haben, haben genau gewusst, was sie tun - und haben damit Juwelen im Wert von rund neun Millionen Euro erbeutet, darunter offenbar Kardashians Verlobungsring, der allein vier Millionen wert ist.

Die Hinweise darauf dürfte Kardashian selbst mit der Zurschaustellung ihres Privatlebens gegeben haben. In Paris läuft unterdessen die Fahndung nach den Tätern, erste Vernehmungen brachten aber nur dürftige Ergebnisse.

