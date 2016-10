Kim Kardashian nach Raubüberfall wieder zu Hause

Nach dem Raubüberfall in Paris ist TV-Starlet Kim Kardashian wieder zu Hause in New York. Nach ihrer Aussage bei der Polizei verließ die Ehefrau von US-Rapper Kanye West die französische Hauptstadt mit einem Privatflugzeug, das gestern auf dem Teterboro-Flughafen in New Jersey landete.

Auf dem Rollfeld wurde 35-Jährige von einem Fahrzeugkonvoi abgeholt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auf einem Video, das das Promi-Nachrichtenportal TMZ veröffentlichte, ist zu sehen, wie Kardashian und West vor ihrer Luxuswohnung in New York aus einer schwarzen Limousine steigen. Auf dem Weg in das Gebäude werden sie von Sicherheitsleuten abgeschirmt, Fragen von Reportern beantworten sie nicht. Kardashian blickt sie Boden und verbirgt ihr Gesicht hinter ihren langen Haaren. Auch ihre Mutter Kris, die zu Besuch kommt, äußert sich nicht.

Täter kannten sich aus

Jene fünf Männer, die Kardashian in einem aufsehenerregenden Überfall in Paris beraubt haben, haben genau gewusst, was sie tun - und haben damit Juwelen im Wert von rund neun Millionen Euro erbeutet, darunter offenbar Kardashians Verlobungsring, der allein vier Millionen wert ist.

Die Hinweise darauf dürfte Kardashian selbst mit der Zurschaustellung ihres Privatlebens gegeben haben. In Paris läuft unterdessen die Fahndung nach den Tätern, erste Vernehmungen brachten aber nur dürftige Ergebnisse.

