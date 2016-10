Pleite Kärntens abgewendet?

Die Mehrheit für den Rückkauf der Heta-Schulden ist laut Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) erreicht. Das sagte er am Dienstag vor dem Ministerrat. Bereits 75 Prozent der Vorranggläubiger und 50 Prozent der Nachranggläubiger hätten zugestimmt, so Schelling weiter. Der Minister hofft auf noch größere Zustimmung bei Angebotsende am Freitag. Insgesamt geht es um elf Milliarden Euro. Kärnten und der Bund setzen auf den Rückkauf mit Schuldenschnitt, um eine mögliche Insolvenz des Bundeslandes abzuwenden.

