Britisches Pfund auf tiefstem Stand seit 31 Jahren

Nach der Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, das Brexit-Verfahren bis spätestens Ende März einzuleiten, ist das Pfund heue auf den tiefsten Stand seit 31 Jahren gefallen.

Zu Börsenstart in London notierte die britische Währung bei 1,2762 gegenüber dem Dollar. Das Pfund war bereits gestern auf Talfahrt gegangen, nachdem May das Datum am Sonntag vor Beginn des Tory-Parteitags genannt hatte.

„Vor Ende März kommenden Jahres“

Sie werde Artikel 50 der EU-Verfassung, der den Austrittsprozess aus der Europäischen Union regelt, „vor Ende März kommenden Jahres“ aktivieren, kündigte die Premierministerin kurz vor dem Start des Parteitags ihrer konservativen Torys an.

In ihrer Rede am Parteitag in Birmingham sagte May später, die Entscheidung gebe Großbritannien Zeit, seine Verhandlungsstrategie zu entwickeln und seine Ziele festzulegen.

Großbritannien vor „Brexit-Achterbahn“

Während Brüssel noch auf das offizielle Austrittsgesuch wartet, stellte Finanzminister Philip Hammond gestern die Briten schon einmal auf turbulente Zeiten ein. Einmal begonnen werde der komplexe Austrittsprozess einer „Achterbahn“ gleichen. Zudem prognostizierte Hammond ein jahrelang durch Unsicherheit geprägtes Klima zwischen Großbritannien und der EU.

