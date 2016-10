Affleck gab Hinweis auf Namen von neuem Batman-Film

Die Vorbereitungen für Ben Afflecks ersten Solofilm als Batman laufen. Nun verriet der Hollywood-Star am Rand eines Pressetermins für seinen Thriller „The Accountant“ zumindest einmal den Arbeitstitel des Superheldenabenteuers.

Laut Affleck heißt das Werk derzeit einfach nur „The Batman“. Die Arbeiten am Drehbuch, an dem er gerade feile, gingen „sehr gut“, sagte der 44-Jährige. Der Starttermin des neuen Batman-Films in den Kinos wurde noch nicht bekanntgegeben.

Erster Blick auf Batmans Gegenspieler

Bereits Ende August hatte der Oscar-Preisträger einen kurzen Ausschnitt des Films getwittert. Darin ist Batmans Gegenspieler Deathstroke (gespielt von Joe Manganiello, bekannt aus „True Blood“) zu sehen.

Für Affleck, der beim neuen Batman-Film auch Regie führt, ist es der dritte Leinwandauftritt als Bruce Wayne nach „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“, der 2017 erscheint.