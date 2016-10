Buddhistische Gedanken zum Tierschutztag

„Von einem Tierschutztag zu sprechen zeigt in Wahrheit, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben“, so Gerhard Weißgrab, der Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft, gestern in einer Aussendung. Mit kleinen Bemühungen könnten erste Schritte in die richtige Richtung gemacht werden.

