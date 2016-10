Eishockey: Salzburg hofft gegen Bern auf Umschwung

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg bekommt es nach drei EBEL-Niederlagen in Folge heute in der Champions Hockey League (CHL) mit dem SC Bern zu tun. Die „Bullen“ müssen sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales wohl enorm steigern, um gegen den Schweizer Titelträger bestehen zu können. Allerdings sind auch die Berner als aktueller Tabellensiebenter der Schweizer Liga nicht gerade in Hochform.

Mehr dazu in sport.ORF.at