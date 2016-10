Schwangere mit Messer attackiert

Nur knapp einem Mordversuch entgangen ist gestern Abend eine 37-jährige Schwangere in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Eine psychisch schwer kranke Freundin setzte ihr laut Polizei plötzlich ein Messer an die Kehle, weil sie in ihr den Satan sah.

