Schaurig und ironisch: Tim Burton mit neuem Fantasyfilm

Fantasyfilme mit jugendlichen Protagonisten liegen derzeit im Trend. Nun springt auch Kultregisseur Tim Burton auf den Zug auf. Burtons schaurig-ironische Literaturverfilmung „Die Insel der besonderen Kinder“, in deren Mittelpunkt eine Gruppe Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten steht, konnte sich an den US-Kinokassen gut behaupten. Ende der Woche läuft der Film in Österreich an.

