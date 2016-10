Fußball: FIFA-Boss träumt von Mega-WM

Die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland geht in Europa ab Donnerstag in die zweite Runde. Für das Turnier in zwei Jahren sind weltweit wieder 32 Tickets zu haben. FIFA-Präsident Gianni Infantino tüftelt aber weiter fieberhaft an einer Aufstockung. Nicht nur 40, sondern gleich 48 Nationen sollen in naher Zukunft an einer Mega-WM teilnehmen. Dafür soll es auch eine K.-o.-Runde mehr geben.

Mehr dazu in sport.ORF.at