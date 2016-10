Rot gefärbte Brunnen gegen teure Tampons in Schweiz

Gegen den hohen Steuersatz auf Tampons protestieren heute Schweizer Aktivistinnen in Zürich auf besondere Art und Weise: Das Wasser in zehn Brunnen ist den ganzen Tag über rot gefärbt, so der Schweizer „Tagesanzeiger“. Damit wollen sie laut eigener Aussage einerseits einen „Diskurs über den gesellschaftlichen Umgang mit dem weiblichen Körper“ anregen.

#happytobleed: Wir wollen einen Diskurs über den gesellschaftlichen Umgang mit dem weiblichen Körper! pic.twitter.com/NS4fnnzdc3 — Aktivistin.ch (@aktivistinCH) 4. Oktober 2016

Andererseits tun sie mit der Aktion ihren Unmut über den Steuersatz von acht Prozent auf Hygienartikel wie Tampons und Binden - gegenüber dem mit 2,5 Prozent niederigeren Steuersatz für andere Güter des täglichen Eigenverbrauchs - kund. Bei dem leuchtenden Rot im Brunnenwasser handelt es sich um als unbedenklich geltende Lebensmittelfarbe.

Im Dezember machte das Netzwerk anderweitig auf sich aufmerksam: Auf einem Platz in Zürich ließen die Aktivistinnen Geldscheine regnen, um ein Zeichen gegen die Einkommensschere und die damit verbundene Diskriminierung zu setzen.