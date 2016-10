Assange kündigt zahlreiche WikiLeaks-Veröffentlichungen an

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat eine Vielzahl neuer Veröffentlichungen für die kommenden Monate angekündigt. Geplant sei, in den nächsten zehn Wochen jede Woche neues Material zu publizieren, sagte Assange in einer Livevideoübertragung nach Berlin. Er machte keine näheren Angaben dazu, um welche Art von Informationen es dabei gehen soll.

APA/AFP/Steffi Loos

Bisher nichts zu Clinton

Für die Veranstaltung zum zehnten Jahrestag der Registrierung der Webadresse von WikiLeaks waren auch Enthüllungen über US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in Aussicht gestellt worden. Sie blieben aus. „Sie müssen verstehen, dass, wenn wir etwas mit Bezug zu den Vereinigten Staaten veröffentlichen wollen, wir das nicht um drei Uhr in der Nacht machen würden“, sagte Assange mit Blick auf den Ortszeit in den USA.

WikiLeaks hatte zuvor E-Mails des Parteivorstandes der Demokraten, Clintons Partei, veröffentlicht. In den USA erklärten IT-Sicherheitsexperten, dass die E-Mail-Server von Hackern mit Verbindung zu russischen Geheimdiensten geknackt worden seien. Das brachte WikiLeaks auch den Vorwurf ein, sich zum Instrument Moskaus zu machen - was Assange zurückwies.

Seit 2012 in ecuadorianischer Botschaft

Die Enthüllungsplattform feiert heute ihren zehnten Geburtstag. WikiLeaks veröffentlichte in den vergangenen Jahren Hunderttausende geheime Dokumente, unter anderem über das Vorgehen der US-Streitkräfte in den Kriegen im Irak und in Afghanistan.

Wegen eines schwedischen Haftbefehls lebt Assange seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, weil er fürchtet, an die USA ausgeliefert und wegen der Enthüllungen seiner Internetplattform vor Gericht gestellt zu werden. Assange kämpft bisher vergeblich um die Aufhebung des Haftbefehles. Die schwedische Staatsanwaltschaft will Assange wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs aus dem Jahr 2010 nun aber am 17. Oktober in den Räumen der Botschaft vernehmen.