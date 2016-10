Toyota präsentiert Miniroboter als Kinderersatz

Der japanische Autokonzern Toyota unternimmt einen neuen Versuch, mit Robotern Kunden außerhalb des klassischen Fahrzeugmarktes anzusprechen. Im kommenden Jahr startet Toyota in Japan den Verkauf des Roboters Kirobo Mini, wie das Unternehmen heute auf der Elektronikmesse Ceatec in Ciba in der Nähe von Tokio ankündigte.

Am Stand von Toyota bildete sich eine lange Schlange von Messebesuchern, die den kleinen Sozialroboter in Aktion sehen wollten. Kirobo bedeutet so viel wie „Hoffnungsroboter“.

350 Euro für sitzendes „Roboterbaby“

Der rund zehn Zentimeter große Begleiter soll die Intelligenz eines Fünfjährigen haben und den Gemütszustand seiner Besitzer am Gesichtsausdruck ablesen können. Er selbst ist bewusst herzig designt und erinnert an ein sitzendes Baby.

„Seine Verletzlichkeit ist dazu gedacht, eine emotionale Bindung hervorzurufen“, so Chefdesigner Fuminori Kataoka gegenüber der „Japan Times“. „Es geht darum, dass jemand da ist, mit dem man reden kann.“ Ein Stofftier könne nicht sprechen, obwohl die Leute mit ihm reden. „Wäre es nicht besser, wenn es antworten könnte?“

The little #Kirobo Mini will keep you company in the cup holder of your Toyota! https://t.co/9p4Zx8ha8Y — West Herr Toyota (@BuffaloToyota) 3. Oktober 2016

Dabei soll Kirobo Mini laut dem US-amerikanischen Technikportal The Verge einsamen Menschen in Japan quasi als Kinderersatz Gesellschaft leisten und 2017 für 39.800 Yen (350 Euro) auf den Markt kommen. Dazu fallen monatliche Abonnementkosten in Höhe von 300 Yen (2,60 Euro) an.

Erster Kirobo bereits 2013

Toyota hatte bereits 2013 mit dem Kirobo einen kleinen sprechenden Roboter vorgestellt, der unter anderem den japanischen Astronauten Koichi Wakata auf die Internationale Raumstation (ISS) begleitete. Kirobo war schon in der Lage, menschliche Gesten und Gesichtsausdrücke zu erkennen und darauf zu reagieren.

Via Bluetooth nimmt Kirobo Mini nun Verbindung zu einem Smartphone auf. Der Roboter soll in der Lage sein, menschliche Stimmen zu orten und seinen Kopf zum Sprecher zu drehen. Der kleine Roboter kann allerdings nicht unterschiedliche Personen unterscheiden. Toyota geht davon aus, dass der Kirobo Mini einer einzelnen Person zugeordnet ist und nicht von mehreren Anwendern geteilt wird.