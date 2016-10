Glawischnig gegen „Mindestsicherung light“

Grünen-Chefin Eva Glawischnig kritisiert die Pläne bei der Mindestsicherung. Die „Mindestsicherung light“ falle unter das „Kapitel Schaumschlägerei“, sagte die grüne Klubchefin heute in Wien. Es sei eine unerträgliche Vorgangsweise, dass SPÖ und ÖVP ihren Dauerkoalitionsstreit auf dem Rücken von sozial schwachen Familien austragen. Zugleich würden von der ÖVP Animositäten bedient, indem man Asylberechtigten etwas wegnehmen will. In Summe gehe es österreichweit nur um 3.000 Mehrkindfamilien.

Glawischnig will eine mögliche Gefährdung der schwarz-grünen Landeskoalitionen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg wegen der geplanten Reform der Mindestsicherung nicht kommentieren. „Taktische Fragen“ bespreche man bei den Grünen intern.

Zuvor hatte die grüne Sozialsprecherin Judith Schwentner den ÖVP-Koalitionspartnern in den westlichen Bundesländern mit „massiven Problemen“ gedroht, sollte der Weg zu Einschnitten bei der Mindestsicherung fortgesetzt werden. Eine Deckelung bei 1.500 Euro sowie eine „Mindestsicherung light“ werde es mit ihrer Partei nicht geben.

Stöger glaubt an gemeinsame Lösung

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) glaubt weiterhin an eine gemeinsame Lösung für eine Reform der Mindestsicherung. Nach wie vor skeptisch zeigte sich Stöger vor dem Ministerrat aber bezüglich des ÖVP-Ansinnens, die Mindestsicherung mit einer Wartezeit geknüpft an den Aufenthalt in Österreich zu versehen: Es gehe um Menschen, und „Menschen sind im Prinzip gleich“.

Die Vermutung seiner Parteikollegin, der Wiener Sozialstadträtin Sonja Wehsely, dass Teile der ÖVP einfach keine Lösung wollten, teilt Stöger aber nicht: Er habe mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) intensive Gespräche geführt, die vom Interesse geprägt seien, eine konstruktive Lösung zu finden, und er sei optimistisch, sagte er auf eine entsprechende Frage. Spätestens am 31. Dezember brauche man eine neue Regelung.

Armutskonferenz startet Social-Media-Kampagne

Die Armutskonferenz startet eine Initiative für eine bessere Mindestsicherung mit weniger Armut. In Statements, die unter dem Motto „#abersicher“ zu Beginn über Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram) zu sehen sind, melden sich Menschen zu Wort, die mitten im sozialen Alltag stehen, von prekären Lebensrealitäten wissen und für Verbesserungen arbeiten.