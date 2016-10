Grazer Forscherin bekommt 1,5 Mio. für „künstliche Haut“

Als erste weibliche Forscherin an der Technischen Universität Graz hat Anna Maria Coclite einen mit 1,5 Millionen Euro dotierten Förderpreis des Europäischen Forschungsrates (ERC) an Land gezogen. Damit will sie eine Art hochsensitive „künstliche Haut“ entwickeln.

