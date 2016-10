SPÖ, Grüne und NEOS für Reform bei Laienrichtern

SPÖ, Grüne und NEOS sind für eine Reform der Geschworenengerichtsbarkeit. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim schlug heute gegenüber der APA hingegen vor, die Eignung der Geschworenen zu testen.

So müsse etwa festgestellt werden, ob die aus der Zivilgesellschaft rekrutierten Geschworenen auch die rechtlichen Voraussetzungen in einem Strafprozess richtig verstehen. Für sinnvoll hält er außerdem eine - derzeit fehlende - Begründung des Urteils in einem Geschworenenprozess.

Auch Albert Steinhauser von den Grünen will eine inhaltliche Prüfung des Urteils: „Die Einrichtung einer zweiten Tatsacheninstanz zur inhaltlichen Überprüfung eines Geschworenenurteils ist rechtlich absolut notwendig und fehlt derzeit.“

NEOS für Schöffensenat

Der Ersatz der Laienrichter durch einen Schöffensenat, wie es NEOS vorgeschlagen hatte, geht beiden Parteien aber zu weit. „Geschworene und Berufsrichter müssen gemeinsam entscheiden und begründen.“ Dieses Kollegialorgan aus Juristen und Laien entspreche der bundesverfassungsrechtlichen Grundidee der Beteiligung des Volkes an der Strafjustiz - „ohne die evidenten Nachteile der jetzigen Form“, sagte NEOS-Justizsprecher Niki Scherak.

Die Laiensenate erhielten ein professionelles Korrektiv, die Qualität der Entscheidung profitiere davon. Zweitens spricht Scherak von einem vollends begründeten und damit auch weitergehend anfechtbaren Urteil, was im Sinne des Rechtsschutzes ein großer Gewinn wäre. Bisher reichte für die Schuldfrage der Verweis auf den Wahrspruch.