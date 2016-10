Papst besuchte überraschend Bebenopfer in Amatrice

Papst Franziskus hat heute einen Überraschungsbesuch in Amatrice unternommen. Er reiste unangekündigt in die mittelitalienische Kleinstadt, die vom Erdbeben am 24. August besonders schwer getroffen worden war. „Vom ersten Moment an habe ich gespürt, dass ich kommen muss“, so Franziskus. „Nähe und Gebet“ seien seine Weise, um den Betroffenen Hoffnung zu geben.

