Pariser Klimaabkommen kann in Kraft treten

Mit 679 Ja-Stimmen haben die EU-Abgeordneten heute die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens beschlossen. Von einer „historischen Abstimmung“ hatte der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, zu Beginn der Sitzung gesprochen. Es sei der letzte politische Schritt, den die EU zur Ratifizierung gehe.

Damit kann das Abkommen nun in Kraft treten. Denn die Vorgabe lautet: Mindestens 55 der 175 Vertragsparteien müssen es ratifizieren, die für wenigstens 55 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich sind. Mit dem Ja der EU ist auch diese zweite Voraussetzung erreicht.

APA/AP/Jean-Francois Badias

Bereits vergangene Woche hatten sich die Umweltminister der EU-Mitgliedsstaaten auf die Ratifizierung auf EU-Ebene geeinigt. Am Freitag sollen EU-Vertreter die nötigen Papiere in New York an die Vereinten Nationen (UNO) übergeben. In rund einem Monat soll das Abkommen dann offiziell in Kraft treten. Gelten wird es ab 2020.

Ban lobt Führungsrolle der EU

Die Abstimmung fand unter den Augen des UNO-Generalsekretärs Ban Ki Moon und der französischen Umweltministerin Segolene Royal – zugleich Präsidentin der Pariser Klimakonferenz – statt. Auch Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker war im Saal.

Ban lobte die Führungsrolle der EU im Kampf gegen den Klimawandel. Mit der jetzigen Ratifizierung könnten die Abgeordneten „Geschichte schreiben“. Er habe extra seine Reisepläne geändert, um zu diesem entscheidenden Moment in Straßburg zu sein.

Rechtsfraktion gegen Abkommen

Nach Bans Rede gab es Standing Ovations der Parlamentarier. Nur die Abgeordneten der Rechtsfraktion Europa der Nationen und der Freiheit, zu der auch die EU-Abgeordneten der FPÖ gehören, zollten dem UNO-Generalsekretär keinen Beifall. Sie stimmten am Ende auch gegen das Abkommen oder enthielten sich der Stimme.

Die Vertreter der restlichen Fraktionen lobten das Abkommen als Schritt in die richtige Richtung und als Zeichen für die Handlungsfähigkeit der UNO. Allerdings, so der Tenor: Die Ratifizierung könne nur der erste Schritt sein. Jetzt müssten die EU und ihre Mitgliedsstaaten auch Taten folgen lassen. (mars, ORF.at)