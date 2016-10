Ban fordert Wiederaufnahme der Syrien-Gespräche

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche für Syrien nach dem Abbruch des Dialogs zwischen den USA und Russland gefordert. „Die Situation in Aleppo und in ganz Syrien ist herzzerreißend und sehr besorgniserregend“, sagte Ban heute bei einem Besuch des EU-Parlaments in Straßburg.

Er werde von Straßburg weiter nach Brüssel reisen, um dort an der Afghanistan-Geberkonferenz teilzunehmen, kündigte der UNO-Generalsekretär an. Dort werde er auch EU-Vertreter treffen. „Ich werde alle deutlich ermahnen, die Gespräche wieder aufzunehmen“, sagte Ban. Für den Konflikt in Syrien gebe es keine militärischen Lösungen, sondern nur politische, sagte Ban.

Fünf Westmächte beraten in Berlin

Angesichts der Syrien-Krise wollen sich die Regierungen fünf führender westlicher Länder morgen in Berlin über das weitere Vorgehen abstimmen. Das deutsche Auswärtige Amt bestätigte heute einen Bericht des „Tagesspiegels“, wonach sich auf deutsche Einladung die Politischen Direktoren der Außenministerien der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Deutschlands in Berlin treffen.

Ziel sei es, Wege zur Eindämmung der Gewalt in Syrien zu finden. Washington hatte gestern die Gespräche mit Moskau über eine neue Waffenruhe für beendet erklärt. Beide Seiten schieben einander nun mit geharnischten Worten die Schuld zu. Der Kreml setzte unterdessen „wegen unerfreulicher Handlungen der USA“ auch die Vernichtung von waffenfähigem Plutonium und damit einen Abrüstungsvertrag mit den USA aus.

