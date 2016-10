WM-Qualifikation: Bankdrücker als ÖFB-Sorgenkinder

Auf Österreichs Nationalteam warten mit Wales und Serbien am Donnerstag bzw. Sonntag zwei Schlüsselspiele in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland. Eine Momentaufnahme des Kaders zeigt jedoch: Die Spielpraxis war bei einigen Stammspielern vor ähnlich wichtigen Partien schon deutlich höher. Vor allem Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic gehen als bessere „Bankdrücker“ von Bayer Leverkusen in die beiden schweren Partien.

