Scharfe Kritik an Asylverordnung in Begutachtung

Mit teils geharnischter Kritik ist die Regierung angesichts der von ihr geplanten Sonderverordnung zur Reduktion der Flüchtlingszahlen konfrontiert. Vor allem Menschenrechts- und Hilfsorganisationen lassen in ihren Begutachtungsstellungnahmen kein gutes Haar am vorgelegten Text.

So kritisiert etwa das Rote Kreuz, dass der Entwurf keine objektiven Kriterien, wann und wodurch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie der Schutz der inneren Sicherheit gefährdet sein könnte, enthalte. Das liege weitestgehend im freien Ermessen der Regierung, was bedenklich im Hinblick auf den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit sei.

Rotes Kreuz: Überangebot an Unterbringungsplätzen

Für das Rote Kreuz gibt es kein Anzeichen für eine ernsthafte oder besorgniserregende Notsituation, umso mehr, als derzeit sogar ein Überangebot an Unterbringungsplätzen bestehe. Dass man die Flüchtlinge für steigende Arbeitslosenzahlen verantwortlich mache, fördere nur fremdenfeindliche Gefühle der Bevölkerung.

Die Agenda Asyl, ein Zusammenschluss mehrerer Hilfsorganisationen wie Diakonie, Volkshilfe und Asylkoordination, findet es „besonders irritierend“, dass Flüchtlinge für Versäumnisse in Politik und Verwaltung verantwortlich gemacht werden. Dass die Asylbewegung Auswirkungen auf die Sicherheitslage hat, wird angezweifelt: „Fakt ist nämlich, dass im Jahr 2015 die Gesamtkriminalität in Österreich laut Anzeigenstatistik einen 15-Jahres-Tiefststand von 517.870 Anzeigen erreicht hat.“

„Willkürliche Maßnahme“ der Regierung

Der Regierung wirft man folgerichtig vor, mit der Sonderverordnung eine willkürliche Maßnahme zu setzen. Denn die Voraussetzungen für deren Erlassung, die Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der Schutz der inneren Sicherheit, lägen nicht vor.

Nach Ansicht von Amnesty International wird seitens der Regierung versucht, Österreich schlechtzureden, indem den Menschen bewusst ein Gefühl der Unsicherheit vermittelt und gleichzeitig nach außen hin eine scheinbare Überforderung mit der aktuellen Situation konstruiert werde. Damit drücke sich die Regierung lediglich vor einer Managementaufgabe.

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) gibt der Regierung dagegen ihren Segen. Die Sonderverordnung ist nach Ansicht der Kammer „politisch nachvollziehbar“. Zudem wird auf Probleme speziell auf dem Wiener Arbeitsmarkt verwiesen, die durch die Flüchtlingsbewegung entstanden seien. Gleichzeitig forderte die WKÖ aber verstärkte Integrationsmaßnahmen ein.

Ziel der Sonderverordnung

Ziel der Sonderverordnung, die von der Regierung in Einklang mit dem Hauptausschuss des Nationalrats abgesegnet werden soll, ist es, Flüchtlingen das Stellen von Asylanträgen an der Grenze deutlich zu erschweren. Die dafür vorgesehenen Maßnahmen sollen ab einer Grenze von (heuer) 37.500 Anträgen Wirkung entfalten. Ob es heuer aber überhaupt so viele Ansuchen geben wird, ist unsicher.