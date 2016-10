MasterCard startet Onlinezahlungen per Selfie

Statt ein Passwort einzugeben, können MasterCard-Kunden ihre Interneteinkäufe ab sofort per Selfie und per Fingerabdruck signieren. Nach Tests in den Niederlanden, den USA und Kanada wurde das Verfahren nun in weiteren zwölf Ländern, darunter Österreich, gestartet. Das Kreditkartenunternehmen ist überzeugt, dass sich viele Kunden für das neue Verfahren begeistern werden.

