Hurrikan „Matthew“ trifft in Haiti auf Land

Der Hurrikan „Matthew“ hat heute mit voller Wucht den Karibik-Staat Haiti erreicht. Der Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie vier, der sich bereits im Vorfeld mit schweren Unwettern angekündigt hatte, traf um 7.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) in der Nähe des Dorfes Les Anglais auf Land, wie das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC) mitteilte. Der Sturm sei „extrem gefährlich“.

Häuser unter Wasser

„Matthew“ hatte laut NHC Windgeschwindigkeiten von 230 Kilometern pro Stunde, als er die Südküste Haitis erreichte. Der Sturm löste schwere Überschwemmungen aus, auch in der Hauptstadt Port-au-Prince standen Häuser unter Wasser.

Zuvor hatten die Behörden mehr als 6.400 Menschen in Sicherheit gebracht. Zu den evakuierten Gebieten zählten zwei Elendsviertel von Port-au-Prince: Cite Soleil, wo ein Fünftel der 500.000 Einwohner von schweren Überschwemmungen bedroht war, und Cite L’Eternel.

Bereits bevor der Hurrikan auf Land traf, forderte er erste Menschenleben: Gestern Abend starb eine Frau in der Küstenstadt Port-Salut, weil sie ihr Haus nicht verlassen und daher nicht zu einem Arzt gehen konnte. Am Freitagabend starb ein Fischer, als sein Boot kenterte. Mindestens ein weiterer Mensch wurde vermisst.

„Matthew“ bedroht auch andere Karibik-Staaten. Laut NHC bewegte er sich auf den Osten von Kuba zu und dürfte dann weiter in den südöstlichen und mittleren Teil der Bahamas ziehen. Im Osten Kubas wurden bereits 316.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Überschwemmungen wurden auch in Jamaika erwartet.