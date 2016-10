Tennis: Thiem in Peking erstmals von Zverev bezwungen

Dominic Thiem ist beim ATP-500-Turnier in Peking bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglistenzehnte, der in der chinesischen Hauptstadt als Nummer vier gesetzt war, musste sich heute im Duell der Jungstars Alexander Zverev in drei Sätzen geschlagen geben.

Für den 23-jährigen Niederösterreicher, dessen Antreten wegen einer Knieblessur infrage gestanden war, war es die erste Niederlage gegen den 19-jährigen Deutschen im vierten Duell.

