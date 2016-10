CETA: Kern trifft Juncker in Straßburg

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wird morgen zu einem kurzfristig anberaumten Treffen mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Straßburg reisen. Gegenstand des Gesprächs werden das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada (CETA) und die vom SPÖ-Chef dazu vorgebrachten Bedenken sein, berichtete „Der Standard“ (Mittwoch-Ausgabe).

Treffen auch mit Schulz

Nach Informationen der Zeitung bat Kern um den Termin. Der Kanzler will laut „Standard“ bestimmte Themen eindeutig geklärt haben. So müsse klar sein, dass die umstrittenen außergerichtlichen Schiedsgerichte auch in einer reformierten Form, wie sie im Vertrag vorgesehen sind, nicht in Kraft treten, solange der Freihandelspakt nicht in den nationalen Parlamenten ratifiziert ist.

Kern trifft morgen in Straßburg in Sachen CETA auch noch mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz zusammen. Inhaltlich wolle der Bundeskanzler drei Punkte ansprechen, sagte eine Sprecherin. Ein Vorschlag für eine Zusatzerklärung zum CETA-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada wird seitens der EU-Kommission zum Ende dieser Woche erwartet. Kern will sich dem Vernehmen nach nicht in Straßburg, sondern erst nach seiner Rückkehr in Wien vor der Presse äußern.