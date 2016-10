Homosexuelle Partnerschaft künftig am Standesamt

Die eingetragenen Partnerschaften für Homosexuelle werden künftig wie Ehen am Standesamt geschlossen. Das sieht eine entsprechende Gesetzesnovelle vor, die von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) heute in Begutachtung geschickt wurde. Auch das Namensrecht wird an das von Ehen angeglichen.

Bisher galt für eingetragene Partnerschaften, dass diese nur vor den Bezirksverwaltungsbehörden geschlossen werden können. Zudem wurden ihre gemeinsamen Namen als „Nachnamen“ und nicht als Familiennamen geführt.

„Sternenkinder“ im Personenstandsregister

Ebenfalls in der Sammelnovelle enthalten ist ein Passus, wonach „Sternenkinder“ ins Personenstandsregister eingetragen werden können. Fehlgeburten unter 500 Gramm werden derzeit nicht als Geburt angezeigt, sind daher auch kein Personenstandsfall.

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) zeigte sich über den Entwurf in einer Aussendung erfreut. Einerseits werde eine spürbare Verbesserung „in der Lebensrealität von gleichgeschlechtlich Liebenden“ geschaffen, andererseits werde mit der Möglichkeit, „Sternenkinder“ in das Personenstandsregister eintragen zu lassen, ein langjähriger Wunsch betroffener Eltern erfüllt. An Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) appellierte sie, bis zum Beschluss im Ministerrat (nach der Begutachtung) ihren Widerstand in Sachen „Sternenkinder“ aufzugeben.