„Guardians of the Galaxy“ „tödlichster“ Blockbuster

83.871 Todesopfer - mit dieser Zahl ist die Superheldenkomödie „Guardians of the Galaxy“ laut einer aktuellen Studie der „tödlichste“ Blockbuster der letzten 70 Jahre.

Für seine Studie nahm die Website Go Compare, die normalerweise Versicherungs- und Finanzangebote vergleicht, die Kinofilme mit den besten Einspielergebnisse der vergangenen Jahrzehnte unter die Lupe, berichtete der „Guardian“.

Hinter „Guardians of the Galaxy“ landete „Dracula Untold“ (5.687 Tote) auf Platz zwei des Go-Compare-Rankings, gefolgt von „Der Anschlag“ (2.922 Opfer). Insgesamt zeigt die Statistik laut „Guardian“, dass die Opferzahl auf der Leinwand in den letzten Jahrzehnten beständig stieg.