Briten wollen Zuzug von Arbeitnehmern erschweren

Die britische Regierung will den Zuzug ausländischer Arbeitnehmer erschweren. „Wir werden schon bald mit den Beratungen über die nächsten Schritte beginnen, die zur Kontrolle der Einwanderung notwendig sind“, kündigte Innenministerin Amber Rudd heute auf einer Konferenz der Konservativen Partei (Torys) in Birmingham an.

„Dazu gehört, dass wir prüfen, ob wir den Test verschärfen sollen, den Unternehmen vor der Rekrutierung im Ausland machen müssen.“ Damit solle sichergestellt werden, dass bei einem Zuzug Lücken auf dem britischen Arbeitsmarkt gefüllt werden, „und nicht Jobs vergeben werden, die auch Briten übernehmen können“.

„Brexit“-Minister David Davis erklärte auf der Konferenz, den wichtigen Finanzsektor vor negativen Folgen eines EU-Abschieds zu schützen. Banken, Versicherer und Hedgefonds sorgen sich vor allem um das Passporting: Damit wird die Erlaubnis umschrieben, dass Firmen mit Sitz in Großbritannien ihre Dienstleistungen in der gesamten EU anbieten können, ohne an Ort und Stelle ansässig sein zu müssen. Sie könnte bei einem EU-Austritt verlorengehen. „Wir werden sicherstellen, dass Dinge wie das Passporting, um das sich die Leute sorgen, gelöst werden“, sagte Davis. „Das ist gar keine Frage.“

Regierung will Abkommen für alle Branchen

Forderungen nach spezifischen „Brexit“-Abkommen für einzelne Branchen erteilte die britische Regierung eine Absage. Bei dem Austritt aus der EU werde man nur einen Vertrag aushandeln, erklärte Davis auf dem Parteitag der Konservativen in Birmingham.

Er gehe davon aus, dass die verbliebenen 27 Mitgliedsstaaten bei den Gesprächen pragmatisch vorgehen würden. Die Notwendigkeit getrennter Abkommen zum Beispiel für die Finanz- oder Autobranche bestehe daher nicht. Premierministerin Theresa May hatte am Wochenende angekündigt, der Austrittsantrag werde bis spätestens Ende März gestellt.